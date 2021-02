A Prefeitura de Brasiléia está realizando serviços de melhoria na Agrovila do INCRA localizada no quilometro 26. A equipe da Secretaria de Obras está desde o último sábado com serviços de roçagem e iniciou na segunda-feira (8), serviços de limpeza, varrição, retirada de lixo, entulho e reposição de lâmpadas que estavam queimadas.

Francisco Chaga Barbosa, morador do km 26 falou que é muito importante para os trabalhos que a Prefeitura de Brasileia tem realizado. “Muito bom essa limpeza, roçagem e a iluminação, confiamos muito na prefeita Fernanda Hassem, e acredito que ela vai continuar trabalhando neste segundo mandato, apesar das dificuldades que estamos passando com essa pandemia, a gente ver a vontade de trabalhar de toda equipe só agradeço” destacou, Francisco Barbosa.

As atividades da Secretaria de Obras são contínuas e buscam trazer bem-estar para a população assegurando a limpeza urbana eficiente em todo o município tanto na cidade e na área rural.

“Este ano nossa equipe ainda não tinha entrado com os trabalhos no km 26, e a pedido da nossa prefeita, estamos aqui cuidados das ruas com limpeza trouxemos nossos maquinários e estamos realizando os trabalhos necessários, como limpeza e reposição de lâmpadas aqui na Vila do INCRA” finalizou o Secretário de Obras Lima Andrade.

A colaboração da população é constantemente solicitada, especialmente quanto a não jogar lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Ao abraçar esta causa, o morador contribui com a saúde pública, evitando a proliferação da dengue, zika vírus, chikungunya e outras doenças, além de ajudar a comunidade a ficar mais limpa e bonita.

