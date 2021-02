Num clima de extrema cortesia e firme disposição de trabalhar juntos para a implantação de projetos em benefício da capital acreana, o prefeito de Rio Branco,Tião Bocalom(PP), esteve esta terça-feira, 9, em Brasília, juntamente com seu secretário de Meio Ambiente, Normando Sales, no gabinete da deputada Vanda Milani(Solidariedade).

Vanda Milani e Tião Bocalom discutiram a implantação de projetos estruturantes para a melhoria da infraestrutura urbana e saúde do município de Rio Branco. ”Teremos muitos serviços a realizar pela frente”, disse Bocalom à deputada que reiterou sua disposição e apoio para articular e buscar junto aos órgãos federais recursos e meios para garantir ações decisivas para o desempenho da administração de Rio Branco e melhoria da qualidade de vida da população da capital acreana.

Parceria

A deputada reafirmou, uma vez mais, sua firme determinação em realizar um trabalho junto com o prefeito Bocalom. “Conte comigo.Estou à disposição juntamente com minha equipe de implementar um trabalho que venha a colaborar com o desenvolvimento econômico e progresso social da comunidade rio-branquense”. Bocalom agradeceu a manifestação de apoio e concluiu. “Vamos trabalhar unidos para fazer de Rio Branco uma cidade mais aprazível e saudável, que venha a assegurar maior bem-estar de toda sua população”.

