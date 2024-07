Polícia Civil do Acre celebra 8 Anos da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP)

Em viés de subida na temporada, o Atlético Mineiro recebeu o Corinthians, na noite deste domingo, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e emplacou mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Mas não foi fácil. Com a bola rolando, o Galo sofreu com a estratégia corintiana, mas contou com dois gols de pênalti de Hulk para vencer por 2 a 1. Yuri Alberto descontou para o Timão.

Com o resultado, o time comandado por Gabriel Milito emplaca a terceira vitória nos últimos quatro jogos, chega a 28 pontos, na nona colocação, e encurta para quatro a distância do São Paulo, que atualmente abre o G6 do Brasileirão. Do outro lado, o Alvinegro do Parque São Jorge permanece na perigosa 15ª colocação, com 19.

Equilíbrio e um gol para cada lado

Como de costume nos jogos na Arena MRV, o Atlético Mineiro foi o dono da bola e buscou ditar o ritmo das ações. Do outro lado, porém, o Corinthians montou bem suas linhas, fechou os espaços e incomodou nas transições ofensivas.

No duelo de estratégias, o equilíbrio imperou, com boas tentativas para ambos os lados. O Timão assustou com Yuri Alberto, que colocou Matheus Mendes para trabalhar, e o Galo respondeu com bola na rede.

Aos 31, após cobrança de falta de Hulk da intermediária, Garro bloqueou a bola com o braço e o árbitro, em cima do lance, marcou pênalti. Na cobrança, o próprio camisa 7 foi para a bola e soltou uma bomba no canto, sem chances para Hugo Souza.

Apesar da desvantagem no placar, o time de Ramón Díaz não baixou a guarda e foi buscar o empate ainda antes do intervalo. Aos 39, Fagner cobrou lateral rápido pela direita e acionou Garro. O meia argentino cruzou na área e encontrou Yuri Alberto, que testou no canto e deixou tudo igual: 1 a 1.

Mais um pênalti, mais um gol

Na volta do intervalo, o confronto foi ainda mais aberto, com grandes oportunidades para ambos os lados, mas o protagonismo dos goleiros dificultou ao máximo a vida dos atacantes em Belo Horizonte.

Logo aos quatro minutos, após bobeada da defesa atleticana, o jovem Ryan levou a melhor em dividida e saiu cara a cara com o goleiro do Atlético, que se agigantou e abafou a finalização. Pouco depois, Yuri Alberto disparou pela esquerda, invadiu a área e parou em Matheus Mendes. No rebote, Garro tentou de cabeça e Mendes salvou outra vez. Incrível!

Mas o brilho não foi só do arqueiro atleticano. Aos 18, Hulk resolveu sozinho pela direita, clareou para o meio e soltou um torpedo teleguiado. Atento, Hugo Souza se esticou todo e, com a pontinha dos dedos, operou um milagre, mantendo a igualdade no marcador.

A trocação seguiu, mas o detalhe estava a favor dos donos da casa. E mais uma vez através da marca da cal. Aos 36, Hulk atravessou a bola da direita, Paulinho se projetou na área, dividiu com André Ramalho e o árbitro marcou mais um pênalti. Hulk chamou a responsabilidade mais uma vez, deslocou Hugo e decretou a vitória atleticana: 2 a 1.

Ainda antes do apito final, o jogo ficou tenso, com muita discussão entre jogadores das duas equipes e sobrou uma expulsão para Lyanco, que recebeu dois amarelos e desfalca o Atlético na próxima rodada.