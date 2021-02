Ascom/Polícia Civil

Na manhã desta terça-feira, 02, agentes do Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Acre (NECAP), com apoio do Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI) E do Grupo de Recapturas do Instituto de Admi istracao Penitenciária (RECAP) cumpriu mandado de prisão e conseguiu capturar G. N. da S., de 56 anos no bairro 15, 2° Distrito da capital.

G. N. da S. Foi condenado a 15 anos e 6 meses de prisão em processo trasitado e julgado. Há época dos fatos, em 2017 com 52 anos de idade, ele foi acusado de abusar sexualmente de uma criança de 4 anos de idade configurando estupro de vulnerável.

Após receber voz de prisão os agentes o conduziram a delegacia para procedimento praxe e em seguida colocado à disposição da justiça.

