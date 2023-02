Polícia Civil desarticula grupo criminoso ligado ao furto de gado em seis cidades do Acre

Por Dora Monteiro

A Estação de Tratamento de Esgoto Redenção (ETE Redenção), construída na bacia do igarapé de mesmo nome no KM 1 da Estrada do Quixadá, começará a operar dentro de aproximadamente 12 meses. Este é o prazo para a conclusão das obras de revitalização da estação que começaram oficialmente nesta sexta-feira, 10, quando a governadora em exercício, Mailza Assis assinou a ordem de serviço para a empresa Solu’s Engenharia, vencedora da licitação, no valor de R$ 2,499 milhões.

As obras terão financiamento do BNDES e de recursos próprios do Estado e ficarão sob responsabilidade do Saneacre (Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre) e da Seplan (Secretaria de Planejamento). O presidente do Saneacre, José Bestene, informa que o projeto prevê revitalizar não apenas a estação de tratamento de esgoto, mas também as estações elevatórias de esgoto para dar destinação aos efluentes sanitários gerados na bacia do Igarapé Redenção e na parte Norte da bacia do Igarapé São Francisco.

A estrutura vai beneficiar pelo menos 40 mil pessoas que têm residência naquela área. “A ETE terá capacidade para tratar até 80 litros de esgoto por segundo. Além de gerar emprego e renda, as obras terão grande impacto na saúde, eliminando a incidência de doenças causadas pelo consumo de água contaminada”, argumenta Bestene.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários