Policia Civil deflagra “Operação Arrasto ll” e prende 16 pessoas em Acrelândia

Ascom/Polícia Civil do Acre

Na manhã desta quarta-feira, 23, a Polícia Civil no município de Acrelândia, com apoio da delegacia de Plácido de Castro, delegacia de Capixaba e Departamento de Policia Civil da Capital e do Interior (DPCI), deflagrou operação “Arraso ll” de cumprimento de mandados judiciais e prendeu 16 pessoas por envolvimento em crimes de trafico de drogas, homicídio, associação para o trafico, corrupção de menores e roubo.

A Policia Civil do Acre realizou trabalho investigativo durante 90 dias colhendo elementos comprobatórios que subsidiaram o inquérito investigativo que foi remetido ao judiciário para emissão dos mandados de prisão e de busca e apreensão.

Ao todo, a Polícia Civil no município, cumpriu 41 ordens judiciais sendo 25 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão que é fruto de investigação realizada pela instituição no combate a criminalidade naquela região.

Durante a ação policial foi possível prender 16 pessoas, sendo 2 deles em flagrante delito pelo crime de trafico de droga e associação para o trafico. Foram prssos: R. B. S 24 anos; W. B. Alves 51 anos; E. N. S. 29 anos; S. D. S. N. 26 anos; W. G. S. G. 36 anos; A. F. O. B. 24 anos; T. L. M. 23 anos; R. B. S. 23 anos, E. F. S. 20 anos; L. L. V. 19 anos; T. F. R. 19 anos; D. S. R. 31 anos; M. P. A 26 anos; M. P. O 24 anos; E. F. da S. 31 anos e M. A. C. 31 anos; os dois últimos presos em flagrante pelo crime de trafico de drogas.

Além das prisões, a Policia Civil também apreendeu droga, dinheiro e sequestrou dois veículos que eram utilizados para transporte de droga e suporte em ações criminosas realizada pelo grupo.

A primeira fase da operação “Arrasto” ocorreu em 12 de março 2021 onde a policia Civil desmantelou quadrilha de “puxadores de carros” que faziam parte de uma organização criminosa que agia na região.

O trabalho investigativo apontou também que o grupo que agia no município na tentativa de aliciar menores para adentrarem no mundo do crime com a falsa promessa de obter vantagens e ganhar dinheiro fácil.