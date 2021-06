Antônio Pedro parabeniza governador por prorrogar e parcelar tributos

Em pronunciamento na sessão remota desta terça-feira (22), o deputado Antônio Pedro (Democratas) disse que o governador Gladson Cameli (Progressistas) sancionou, na tarde da última quarta-feira (16), quatro leis que permitem a prorrogação ou parcelamento do pagamento de alguns tributos pagos por empresários, comerciantes e outros trabalhadores.

O parlamentar fez menção especial às mudanças no Refis. “A dificuldade imposta pelo momento econômico faz com que as pessoas tenham de optar e na maioria das vezes optam por pagar os fornecedores. Com o Refis, melhora muito esse quadro. Acho que o governador está fazendo muito”, disse.

Ainda segundo o democrata, o governador tem se preocupado com a população e tem facilitado a vida daquelas pessoas que estão passando por dificuldades.

“Eu fico muito feliz com essa atitude do nosso governador, de sancionar esse pacote econômico reduzindo alíquotas e facilitando vários segmentos empresariais. Mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia, o governador tem se mantido firme, ele não atrasou o salário e ainda tem feito investimentos importantes no Estado. Parabéns”, finalizou.

