Polícia Civil cumpre mandados contra organização criminosa violenta em Porto Velho

A Delegacia de Combate ao Crime Organizado (Draco 1), com o apoio do Departamento de Estratégia e Inteligência da Polícia Civil (DEI) e da Delegacia de Candeias do Jamari, deflagrou na manhã desta terça-feira (20), a fase ostensiva da Operação Súcia. A ação visa cumprir dezoito mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão.

A operação é resultado da investigação materializada no inquérito policial instaurado pela Draco, que investiga uma organização criminosa violenta com atuação no Estado de Rondônia e, em especial no município de Porto Velho.

A investigação comprovou a existência da organização criminosa violenta, assim como a existência de inúmeros cargos e atribuições de tarefas entre os faccionados.



Os investigadores da Draco 1 apuraram ainda, que o tráfico de drogas é a principal atividade econômica da organização criminosa, o que possibilita a capitalização da facção e, a aquisição de armas de fogos, garantindo a prática de incursões violentas contra grupos rivais e crimes contra o patrimônio, retroalimentando a camarilha criminosa.

A Polícia constatou ainda que o grau de especialização da organização criminosa é tão grande que conta uma assessoria jurídica prestada por um advogado, profissional, “que além dos trâmites regulares, em clara ofensa ao seu mister, consagrado ao patamar constitucional de essencialidade à administração da justiça, passou a atuar como integrante da facção, levando e trazendo recados indispensáveis para o desenvolvimento das atividades criminosas”.

Entre os alvos presos nesta manhã também figura, além de vários integrantes responsáveis por incursões violentas e tráfico de drogas, uma das lideranças da Orcrim que inclusive recentemente divulgou um áudio em grupos de aplicativo de mensagem, onde determinava que nas dependências do conhecido conjunto habitacional desta cidade, os síndicos estariam destituídos de poder e a agremiação criminosa que integra estaria no comando, em evidente afronta ao Estado e suas instituições.