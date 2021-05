Polícia ataca rede de aliciadores de menores para orgias em Sena Madureira

Ascom

A Polícia Civil cumpre nesse momento, sexta-feira, dia 28, uma série de mandados judiciais em Sena Madureira, buscando identificar e desarticular uma rede de prostituição infanto-juvenil que teria a participação de pessoas de influência no município. De acordo com a denúncia, possíveis abusadores teriam criado grupo de whatsapp para promover festas com as menores e trocar informações sobre assédio e permitir o aliciamento das meninas.

Pelo menos a casa de um político conhecido está sendo alvo de busca e apreensão, além de um jovem que teve seus celulares apreendidos e que é apontado como o articulador e o aliciador da quadrilha, encarregado de conseguir as “novinhas” para os integrantes do grupo.

As meninas aliciadas eram levadas a locais específicos onde eram abusadas e, se necessário, embebedadas para facilitar as ações dos criminosos. A denúncia partiu de um grupo de mães de meninas com idades entre 13 e 15 anos.

Na denúncia, as mães teriam fornecido conversas com as meninas pelo WhatsApp e até mesmo fotos dos abusadores. A apuração pode promover um escândalo político e ter repercussões na alta sociedade de Sena Madureira.