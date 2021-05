Colombiano é encontrado quase degolado e ferido com vários golpes de faca no Acre

Por

O malabarista colombiano Alex Maurício Pineda Barona, de 29 anos, foi ferido a golpes de faca no início da noite de quinta-feira, 27. O crime aconteceu na rua 12 de Junho, no bairro Santa Inês, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o colombiano estava caminhando em via pública quando foi abordado por desconhecido que desferiu várias facadas contra a vítima. Um dos golpes quase degolou o pescoço de Alex. Ele ainda foi esfaqueado nas costas e recebeu um golpe no pulso, que rompeu o tendão da mão. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Populares encontraram a vítima já caída e perdendo muito sangue e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou o colombiano ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde do estrangeiro é gravíssimo.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Policiais Militares estiveram no local, fizeram patrulhamento na região em busca prender o autor do crime, porém, ninguém foi preso.

O caso será investigado pela Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).