Polícia aperta cerco e prende envolvido em onda de assaltos na região de fronteira

Com foco no combate à desinformação, preconceito e discriminação para com a pessoa vivendo com HIV, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) lança a programação do Dezembro Vermelho, mês voltado para a prevenção do HIV/Aids. Mundialmente, o dia 1° de dezembro é lembrado pela realização de atividades alusivas à luta contra a doença.

Para a chefe da Coordenação de ISTs/HIV/Aids, Hepatites Virais e Sífilis da Sesacre, Suilany Souza, a campanha reforça as discussões em torno do tema, além de potencializar as informações acerca da prevenção e do tratamento da Aids.

“O objetivo é estabelecer o entrelaçamento da comunicação, promover troca de informações e experiências, e de criar um espírito de tolerância social. O Dia Mundial da Luta Contra a Aids nos proporciona a oportunidade de falar mais a respeito da infecção por HIV e da Aids. Isso resulta na diminuição das notificações da doença e influencia que mais pessoas procurem assistência médica no caso de suspeitas”, disse.

De acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), foram notificados 296 novos casos de infecção por HIV este ano. No Acre, em 2022, houve uma redução de 15% em relação aos dados do ano passado. Mesmo com a diminuição dos casos e o aumento de testagens pós-pandemia, a gestão estadual reforça que a prevenção é o melhor tratamento contra a doença.

“A conscientização das pessoas, sobretudo dos jovens, de que o cuidado e a prevenção são essenciais para conseguirmos reduzir os números e, principalmente, quebrar a cadeia de transmissão do vírus em nosso estado é a nossa luta diária”, alertou Souza.

Programação:

Em alusão ao Dezembro Vermelho, a cordenação de ISTs/HIV/Aids, Hepatites Virais e Sífilis da Sesacre, em parceria com outras instituições, realizará nos dias 19, 20 e 21 o Bazar Solidário em prol das pessoas que vivem com HIV. O evento, que terá o serviço de testagem rápida, contará, ainda, com som ao vivo, encenação teatral relacionada ao contexto, com orientações e informações sobre a prevenção, diagnóstico e o tratamento para HIV, hepatites e sífilis.

“Pela Política do Sistema Único de Saúde (SUS), cada município fica responsável pelas ações de conscientização sobre a Aids. Municípios como Rio Branco, Senador Guiomard e Porto Walter já estão se mobilizando nesse sentido. O Estado organiza, ainda, para o início de 2023, duas atividades importantes: o 1° Fórum Estadual para Gestores sobre HIV e Sífilis e a 1ª Mesa redonda estadual sobre o HIV”, informou Suilany.

