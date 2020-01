Militares foram elogiados pelo comando e poderão ser promovidos pela ação que deixou dois suspeitos mortos

TIÃO MAIA, PARA CONTILNET

De acordo com o comandante, a condecoração contará pontos para promoções dos militares homenageados

Os policiais acusados de matar dois assaltantes e ferir um terceiro durante uma troca de tiros na noite de quarta-feira(8), no Segundo Distrito de Rio Branco, foram elogiados publicamente e devem receber condecorações e medalhas de honra ao mérito, além de promoções em suas respectivas patentes. Os elogios foram publicados em boletins internos da corporação nesta quinta-feira (9), menos de 24 horas após a ação que deixou dois mortos, um terceiro ferido e um quarto elemento em fuga, sem que os policiais militares sofressem baixa ou ficassem feridos na troca de tiros.

Os boletins com os elogios e os anúncios de que eles serão condecorados por bravura numa solenidade prevista para o próximo dia 15 de janeiro, na praça da frente do quartel do comando geral da Polícia Militar, estão assinados pelo coronel Ulysses Araújo, o comandante geral da corporação. De acordo com o comandante, a condecoração contará pontos para promoções dos militares homenageados.

Os boletins fazem menção à bravura e heroísmo e foi exatamente isso que aconteceu na ocorrência, disse Ulysses Araújo, em entrevista. “A bravura dos nossos militares e todo o heroísmo deles na ação eu constatei pessoalmente. Eu comandava uma patrulha nas imediações da ocorrência quando fomos avisados da troca de tiros e nos dirigimos para lá, quando pude perceber que os nossos guerreiros agiram conforme os princípios da Polícia Militar, com riscos de suas próprias vidas”, disse o coronel.

Ulysses Araújo disse ter tomado a decisão de homenagear e promover os militares para que o restante da corporação tenha isso como exemplo. “Nós entendemos que é preciso render homenagens a todos os policiais que demonstram coragem e heroísmo no cumprimento da missão que eles abraçaram”, disse Ulysses Araújo.

Praças e soldados tiveram seus nomes preservados, mas devem ser identificados quando das homenagens do próximo dia 15.

A ocorrência que resultou na troca de tiros na qual os pms saíram em vantagem ocorreu no Ramal do Mineiro, localizado dentro do Ramal Bom Jesus. De acordo com a Polícia Militar, quatro criminosos, fortemente armados, realizaram um roubo no município de Senador Guiomard e fugiram em um carro modelo Voyage, de cor vermelha, pela rodovia AC-40 com destino a Rio Branco. Policiais do 2° Batalhão foram informados sobre o ocorrido e, quando avistaram o veículo passando pela estrada, iniciaram uma perseguição aos criminosos.

Na tentativa de fugir da polícia, os bandidos entraram no Ramal Bom Jesus e depois tentaram se refugiar numa chácara no Ramal do Mineiro. Encurralados, os assaltantes desceram do veículo e atiraram contra os militares, que reagiram. Durante a troca de tiros, três criminosos ficaram feridos. Um morreu no local e o segundo, quando recebia atendimento médico. O terceiro foi encaminhado ao serviço médico.

Três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e estiveram no local. A primeira equipe de socorristas constatou que um dos bandidos não resistiu e morreu. Outro baleado ainda foi recebeu atendimento médico, mas acabou morrendo dentro da viatura. O terceiro ferido foi levado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Ainda segundo a PM, outra pessoa que estava com o grupo conseguiu fugir pela área de mata na chácara. Um quarto criminoso continua sendo procurado.

