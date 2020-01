Maior valor arrecadado foi de ICMS, que totalizou mais de R$ 25 milhões em repasses. Capital acreana, Rio Branco, recebeu mais de R$ 15 milhões dos valores.

Por Aline Nascimento, G1 AC — Rio Branco

Dados da Secretaria do Estado da Fazenda (Sefaz) revelam que os 22 municípios do Acre arrecadaram mais de R$ 33 milhões no mês de dezembro. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira (9), no Diário Oficial do Estado (DOE).