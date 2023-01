PM prende suspeito logo após roubos a comércios em Bairro da Capital

Assessoria de comunicação da PMAC

Na tarde da última sexta-feira,27, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 2° Batalhão (2° BPM) prendeu um homem suspeito de ter praticado roubo a dois comércios no loteamento Santa Helena, em Rio Branco.

A guarnição foi acionada via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender uma ocorrência de roubo. Segundo as informações coletadas no local, dois indivíduos armados chegaram em uma moto e anunciaram o roubo.

Enquanto atendiam uma das vítimas, que teve o dinheiro do caixa, um celular da marca Iphone e uma máquina de cartão levados, os policiais foram procurados por outra pessoa, que informou que seu comércio também havia sido roubado e que levaram dois aparelhos celulares (Motorola e Samsung).

Conforme demais informações repassadas pelo Copom, a equipe se deslocou até uma residência na Cidade do Povo, onde estaria o suspeito. No local, um homem tentou se evadir ao perceber a presença da guarnição, mas foi capturado. Ele foi reconhecido pelas vítimas e também mediante as imagens das câmeras de segurança.

Suspeito e vítimas foram apresentados na Delegacia de Flagrantes (Defla) para que fosse feito o reconhecimento formal e os demais procedimentos cabíveis.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários