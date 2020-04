O resultado da operação foi a apreensão de dois revólver cal. 22, munições cal. 22 intactos e 05 munições cal. 32 intactos.

Um homem foi preso por força de um mandado de prisão em aberto na tarde desta sexta-feira (10), no Bairro Vila Militar, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

A Polícia Militar, em parceria com a Polícia Cívil, realizaram uma operação que resultou no cumprimento de um mandado de prisão, bem como apreensão de duas armas de fogo e mais de 79 munições de cal. variados.

A operação foi fruto do trabalho de inteligência da Polícia Civil e Militar que vem combatendo forte o tráfico de droga e ilicitudes envolvendo armas de fogo.

