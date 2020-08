O trabalho de rotina realizado por militares do 5º Batalhão do Alto Acre, no Bairro Aeroporto na cidade de Epitaciolândia, na manhã deste sábado, dia 1º de agosto, resultou na prisão de dois suspeitos que estavam circulando pela rua Capitão Pedro Vasconcelos.

Segundo foi apurado, os militares estavam em patrulhamento quando viram dois indivíduos em atitude suspeita, que tentaram evitar a abordagem, mas foram alcançados logo em seguida.

Devido o nervosismo evidente da dupla, foi constatado o motivo da tentativa de se evadirem. Ao ser realizado busca pessoal, foi encontrado um revólver calibre 32, com seis munições intactas, um revólver calibre 38, com quatro munições intactas e cinco porções de uma substância aparentando ser maconha.

Diante do flagrante por porte ilegal de arma de fogo, foi dada voz de prisão aos dois e encaminhados para a delegacia de Epitaciolândia, onde seriam ouvidos pelo delegado e demais providências. As armas apreendidas foram entregues junto com a droga.

