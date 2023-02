PM estoura “boca de fumo” e apreende armas em Santa Rosa do Purus

Guarnições do 8° Batalhão de Polícia Militar (8° BPM), durante o serviço de sexta-feira, 10, apreenderam armas de fogo, prenderam foragido da justiça e desarticularam “boca de fumo”. As ocorrências se deram em Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano, onde sete adultos foram presos e quatro adolescentes apreendidos, durante as ações policiais.

O primeiro fato ocorreu no município de Santa Rosa do Purus, onde em uma ação conjunta com a Polícia Civil, foi apreendido um rifle calibre 22, com nove munições; duas espingardas calibre 16, além de três caixas de munições contendo 50 munições calibre 22.

Segundo fato ocorreu em Manoel Urbano, onde uma denúncia anônima dava conta de que um casal estaria traficando drogas em via pública. Diante das informações os militares foram ao endereço sendo encontradas apenas uma mulher e com ela apreendido quatro trouxinhas de cocaína e 170 reais.

As últimas ocorrências se deram em Sena Madureira. Guarnição conseguiu prender um foragido da Justiça no bairro Ana Vieira e com ele foi encontrado um revólver calibre 38, com seis munições intactas. Já no bairro Jorge Alves Júnior militares conseguiram recuperar uma motocicleta roubada.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários