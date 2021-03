Após averiguação de denúncia anônima, policiais militares do 8° Batalhão, em Sena Madureira, apreenderam um quilo de entorpecente, no domingo, 07 de março.

Os policiais receberam informações que uma mulher estava indo de Rio Branco ao município de Sena Madureira, em um táxi, levando entorpecentes. Foi também informado o endereço onde ela estaria ao chegar na cidade.

A guarnição fez a averiguação no local e encontrou uma mulher com as mesmas características e nad buscas localizaram substância aparentando ser maconha.

Os militares encaminharam a suspeita à delegacia, juntamente com o entorpecente apreendido para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Comentários