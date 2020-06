Nesta quarta-feira (17), um adolescente de 17 anos foi apreendido por posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e por liderar uma facção criminosa no Bairro Corcovado, no município de Tarauacá, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a guarnição estava fazendo um patrulhamento de rotina, quando recebeu uma denúncia anônima via Ciosp de que várias pessoas estavam indo à casa do adolescente, na Rua Isaura Borges, para comprar drogas. O denunciante disse ainda ao Ciosp que o jovem liderava uma facção no bairro e costumava se exibir com uma pistola.

Quando a PM chegou no local, o menor infrator correu dentro do quarto dele, sendo necessário a polícia pedir autorização da mãe do jovem para entrar na casa. No quarto do adolescente foram encontradas 42 trouxinhas de maconha.

A esposa do rapaz também estava no local e apresentou muito nervosismo, e não parava de olhar para um terreno ao lado da residência. Diante da suspeita, os militares fizeram buscas no terreno e encontraram uma pistola de fabricação artesanal calibre 22, com 23 munições intactas, enterrada.

A PM ainda consultou informações anteriores sobre o jovem de 17 anos e constatou que, no dia 29 de maio, uma guarnição foi alvo de ataque por disparos de arma de fogo enquanto fazia uma ronda pelo bairro, e o autor dos tiros teria sido o adolescente.

Diante dos fatos, o rapaz foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a arma de fogo e a droga encontrada, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

