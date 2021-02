Senador Petecão-PSD, faz visita técnica acompanhado da equipe da AMAC e lideranças políticas do município de Acrelandia a região do Igarapé Iquiri, na tarde desta sexta-feira, 26/02.

Na visita, acompanhado do Prefeito Olavinho-MDB de Acrelandia e dos secretários municipais, do vereador Roseno – PSD e equipe de engenheiros da AMAC, faz parte de um planejamento para verificar os custos para construção de uma ponte, em um futuro próximo.

A ponte que ligará, pelo ramal do bigode, o municípios de Acrelandia ao município de Senador Guiomard pelo ramal novo progresso, estrada de Boca do Acre, possibilitará a integração da região do baixo Acre, criando um aceso direto da BR 364 a BR 317.

O investimento de mais de 5 milhões de reais, na avaliação do senador, criará as condições, para além da integração, estimular o setor produtivo, pois facilitará o escoamento da produção sem congestionar o trânsito da capital.

“Após os técnicos fazerem o projeto vou articular recursos junto a bancada federal, para concretizarmos esse sonho” afirmou o parlamentar federal.

