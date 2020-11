Os criminoso teria sido responsável pelo carregamento de cento e sessenta quilos de cocaína e skank (droga similar à maconha, mas com maior potência) apreendido em um caminhão do tipo bi-trem em agosto deste ano

Assessoria

Operação Terminus foi deflagrada nesta quarta-feira (4). Dos mandados, sete foram de busca e apreensão e cinco de prisão preventiva.

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 4, a operação Terminus com o objetivo de desarticular financeiramente uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas interestadual.

A ação conta com cerca de sessenta Policiais Federais dos estados do Acre e Rondônia, que cumprem sete ordens judiciais de busca e apreensão domiciliar e cinco mandados de prisão preventiva de integrantes de organização criminosa que alicia motoristas de caminhões na região de Rondônia para o transporte de drogas com destino à região Nordeste do país, principalmente ao Estado do Rio Grande do Norte.

O grupo criminoso teria sido responsável pelo carregamento de cento e sessenta quilos de cocaína e skank (droga similar à maconha, mas com maior potência) apreendido em um caminhão do tipo bi-trem em agosto deste ano, quando também foi preso em flagrante um de seus operadores logísticos.

A investigação policial também revelou que a organização criminosa utilizava empresas em nome de interpostas pessoas, bem como uma fazenda com centenas de cabeças de gado, para lavagem de capitais, buscando, assim, dar aparência lícita ao dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

A operação busca também apreender, bloquear e sequestrar bens da organização criminosa, incluindo diversos veículos, dentre os quais um automóvel blindado, além de tratores, caminhões, máquinas pesadas, uma fazenda, centenas de cabeças de gado e outros ativos financeiros, que somam montante de aproximadamente dois milhões de reais.

O enfoque patrimonial decorre das diretrizes nacionais da Polícia Federal no enfrentamento criminalidade organizada e ao tráfico de drogas, com o objetivo de descapitalizar as organizações criminosas, retirando delas todo o patrimônio, bens e valores acumulados com o lucro das atividades ilícitas, desarticulando-as financeiramente e frustrando sua reestruturação.

A investigação policial também revelou que a organização criminosa usava empresas em nome de interpostas pessoas. Além disso, o grupo tinha uma fazenda com centenas de cabeças de gado para lavagem de capitais, ou seja, para dar aparência lícita ao dinheiro do tráfico de drogas.

Além do cumprimento dos mandados, a operação busca apreender, bloquear e sequestrar bens da organização criminosa, incluindo veículos, sendo um blindado, além de tratores, caminhões, máquinas pesadas, uma fazenda, centenas de cabeças de gado e outros ativos financeiros. Somados, os bens da organização chegam a quase R$ 2 milhões.

A ação conta com cerca de 60 policiais federais dos estados do Acre e Rondônia. Ainda segundo a PF, o objetivo é descapitalizar as organizações criminosas, retirando delas os patrimônios, bens e valores acumulados com o lucro das atividades ilícitas.

Comentários