TIÃO MAIA, DO AMAZÔNIA AGORA, EM CRUZEIRO DO SUL (AC)

O pacato município de Mâncio Lima, no Juruá, localizado a cerca de 50 quilômetros de Cruzeiro do Sul e com menos de 14 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE, de 2007, foi sacudido na tarde desta quarta-feira 04/11, com um encontro macabro: o corpo de uma adolescente de 14 anos, identificada por Ana Clara, foi encontrado num matagal com sinais de golpes de faca.

O corpo foi encontrado pela Polícia Militar num matagal no bairro Bandeirantes, em Mâncio Lima. Peritos do IML (Instituto Médico Legal) estiveram no local, recolheram o corpo mas não divulgaram informações precisas se houve ou não violência sexual contra a jovem. O corpo está sendo examinado em Cruzeiro do Sul.

Segundo testemunhas, a garota havia saído pra jogar bola na companhia de um homem, que pilotava uma motocicleta. O delegado José Obetânio não confirmou se o caso trata-se de feminicídio, mas disse que o as investigações sobre o assunto já foram iniciadas.

