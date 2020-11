Um projeto de lei de iniciativa do governador Gladson Cameli encaminhada à Assembleia Legislativa do Acre alterando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada em julho, visa garantir recursos da vacina contra a Covid-19.

A matéria diz que será usado o montante em caso do governo federal não disponibilizar o imunizante aos estados.

A iniciativa do governo foi alvo de elogios do oposicionista Jenilson Leite, do PSB, que está presidindo o Poder Legislativo.