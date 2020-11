O pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Rio Branco, Luiz Gonzaga, foi transferido através de uma UTI aérea na madrugada desta quarta-feira (4) para o Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo.

Segundo informações de amigos do pastor, Gonzaga está com 70% dos pulmões comprometidos por causa das complicações causadas pela Covid-19.

Gonzaga chegou a ser entubado no Into na terça-feira (3), mas familiares e amigos decidiram pela transferência do pastor para São Paulo.

Comentários