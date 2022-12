Petronio Antunes é homenageado no aniversário de 27 anos do Detran

Por Gabriel Freire

O diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Petronio Antunes, recebeu homenagem na sexta-feira, 9, em solenidade oficial de aniversário de 27 anos do órgão de trânsito. O evento foi realizado no Hotel Terra Verde e contou com a presença de servidores do Detran e diversas autoridade.

Um dos nomes mais importantes da engenharia civil acreana, Petronio Antunes, agradeceu a presidente do Detran, Taynara Martins Barbosa, pelo reconhecimento e ressaltou a importância da parceria do órgão nos trabalhos executados no Acre.

“Agradeço a homenagem e sei que tal reconhecimento é fruto da parceria e trabalho das duas instituições que engradecem e fortalecem a cada dia o Acre. Essa homenagem representa também o compromisso do governador Gladson Cameli que sempre tem garantido todo apoio nas ações”, enfatizou o presidente do Deracre.

O Deracre atuou em parceria com o Detran na gestão do governador Gladson Cameli na implantação de lombadas em frente às escolas nos municípios.

