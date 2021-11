Petecão ironiza pesquisa e diz sobre Gladson: “Se continuar caindo assim vai chegar no negativo nas eleições”

O pré-candidato a governador do Acre, senador Sérgio Petecão (PSD), disse com ar de deboche, baseado na pesquisa Delta/Notícias da Hora, que a tendência é o governador Gladson Cameli chegar ao período eleitoral “com pontos negativos”.

“O homem continua caindo. Essa é uma estratégia de tentar desestimular os adversários é muito fraca. O instituto que fez a pesquisa é do PMDB. Você não queria que eu estivesse na frente.”

A pesquisa

A pesquisa divulgada neste domingo (14) pelo Notícias da Hora mostra que Gladson Cameli lidera com 21,85% dos votos na corrida pela reeleição. Jorge Viana (PT) aparece com 6,01%, contra 2,54% de Mara Rocha (PL). O senador Sérgio Petecão aparece com 2,20%. O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) tem 0,35% dos votos. Flaviano Melo (MDB) e David Hall (Cidadania) têm 0,23%, cada. Nilson Euclides, professor da Universidade Federal do Acre e cientista político, não pontuou.

Outros (0,46%), Brancos e Nulos (3,01%) e Não sabem responder representam 63% dos entrevistados.

Já na pesquisa estimulada, quando os candidatos citados são apresentados pelo pesquisador ao entrevistado, Gladson lidera com 49,02%, Jorge Viana (15,14%), Mara Rocha (8,67%), Petecão (6,94%), Flaviano (2,54%), Jenilson Leite (1,27%), David Hall (0,58%) e Nilson Euclides (0,00%). Brancos e Nulos (6,24%) e Não sabe responder ((9,60%).

Quando o cenário pesquisado só inclui Gladson Cameli, Sérgio Petecão, Flaviano Melo, Mara Rocha e Jenilson Leite, o resultado é este: Gladson (55,14%); Mara Rocha (10,64%); Petecão (8,90%); Flaviano (3,82%); Jenilson (2,20%). Brancos e Nulos (10,40%); Não Sabem (8,90%). Neste cenário não aparecem o ex-senador Jorge Viana (PT), Nilson Euclides e David Hall.

Neste outro cenário da estimulada, o ex-senador Jorge Viana aparece no lugar de Jenilson Leite. O governador Gladson Cameli volta a liderar com 55,38%; Jorge Viana 16,76%; Petecão 9,25%; Flaviano Melo 2,89%; Brancos e Nulos somam 7,51%; Não sabem: 8,21%.