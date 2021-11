Em Manaus, acreana leva quatro medalhas no Amazon Grand Slam de jiu-jitsu

Faixa roxa no jiu-jitsu, a acreana Lorrana dos Santos, 22 anos, levou o Acre quatro vezes ao pódio no Campeonato Amazon Grand Slam de Jiu-Jitsu, disputado neste sábado, 13, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus (AM). Atleta da equipe Checkmat Acre, Lorrana faturou uma medalha de ouro e três de prata.

Durante a competição, Lorrana subiu no lugar mais alto do pódio na categoria até 57kg sem kimono. Já nas categorias até 57kg com kimono e absoluto com kimono e sem kimono, a acreana ficou em segundo lugar.

“O objetivo é manter o foco e o mesmo ritmo, ajustar o que tiver para ajustar para os outros eventos maiores que estão por vir, e novamente estar pronta, bem mais preparada para representar nosso estado e trazer mais medalhas de ouro pra casa”, salientou.

O treinador de Lorrana, Joel Francisco Costa dos Santos, comemorou os títulos, mas salientou que a preparação continua para torneios futuros.

“Foi a estreia dela na faixa roxa. A Lorrana tem se dedicado ao esporte há quatro anos e foi representar o nosso Acre em uma competição que tem atletas do mundo inteiro. Essa preparação tem sido intensa e vai continuar após esses títulos, estamos visando outras competições”, afirmou.