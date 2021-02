Em reunião com integrantes da assessoria parlamentar do Exército nesta quarta-feira (10), o senador Sérgio Petecão (PSD) debateu o projeto de restauração da pista de pouso e decolagem do aeroporto de Santa Rosa do Purus. A reunião tratou ainda da criação do Pelotão do Exército no município de Jordão, que é uma antiga demanda da comunidade.

Para viabilizar a reforma do aeroporto de Santa Rosa, o Exército solicitou ao senador Sérgio Petecão, atual coordenador da bancada federal, que seja articulado junto aos parlamentares do Acre a destinação de emenda de bancada no valor total de R$ 42 milhões (dividido em três parcelas de R$ 14 milhões, pagas ao longo dos próximos três anos). Com isso, a reforma prevê a execução de pavimento rígido, construção de pista de pouso, faixa de pista, pista de taxi e pátio de aeronave. O Exército informou que o projeto permitirá que aviões de maior porte, como o C-130 Hércules, possa pousar em Santa Rosa.

Petecão se comprometeu em articular com a bancada federal um entendimento para que a emenda seja viabilizada e que o projeto se torne realidade no município. “Melhorar o aeroporto de Santa Rosa é mais do que fundamental; eu diria que se trata de algo vital em se tratando de uma região de difícil acesso”, disse Petecão.

Ainda na reunião, Sérgio Petecão ressaltou que a população de Jordão possui uma antiga demanda, que é o sonho de muitos moradores e do próprio parlamentar: a instalação de um pelotão do Exército na região. O Pelotão já existe em Epitaciolândia, Assis Brasil, Santa Rosa e Marechal Thaumaturgo; agora, o senador trabalha para que Jordão também seja contemplado com a presença do Exército. “Com certeza, essa iniciativa irá ajuda muito o município em todos os sentidos, da mesma forma como já vimos acontecer em outros locais onde o Exército se instala”.

