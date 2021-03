O senador Sérgio Petecão (PSD) comemorou a chegada do Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) Doutor Montenegro, enviado pela Marinha do Brasil ao município de Cruzeiro do Sul. O navio aportou segunda-feira (22) e oferecerá atendimento médico e odontológico em toda a região, incluindo as comunidades ribeirinhas do Juruá. Parte dos atendimentos realizados na unidade serão custeados com recurso de emenda individual de Sérgio Petecão no valor de R$ 200 mil.

A missão principal do NAsH Doutor Montenegro será de levar uma mentalidade de saúde e cuidados de higiene à população, além de manter uma vigilância epidemiológica e combater o avanço de endemias e pandemias. A bordo, a embarcação conta com uma equipe de saúde que atua na área médica e odontológica, podendo realizar exames laboratoriais de análises clínicas, dermatológicos e radiológicos, além de partos normais, pequenas cirurgias, tratamento odontológico e vacinação em larga escala.

O navio está equipado com duas lanchas para transporte de pessoal, três consultórios, dois gabinetes odontológicos, um laboratório, uma farmácia, uma sala de exame radiográfico, duas enfermarias, uma sala de cirurgia, uma sala de emergência, UTI, rede de computadores para cadastramento de pacientes e sala para instrução equipada com televisão e vídeo.

Toda a estrutura permitirá o trabalho de 60 pessoas, sendo: 14 oficiais, 19 suboficiais e sargentos e 27 cabos e marinheiros, além da tripulação que envolve médicos, dentistas, enfermeiros e farmacêuticos, podendo ainda receber profissionais da saúde de governos estaduais e municipais.

“Entendo que é fundamental incentivarmos um melhor atendimento médico, sobretudo, nas regiões onde a população possui acesso reduzido e com dificuldades. A assistência médica do Navio Doutor Montenegro vem com este objetivo: oferecer melhor qualidade de vida às pessoas, ainda mais no momento difícil que a saúde pública atravessa.” diz o senador.

O nome do navio Doutor Montenegro é uma homenagem ao médico acreano Manuel Braga Montenegro, nascido na cabeceira do rio Liberdade.

Comentários