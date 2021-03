De acordo com testemunhas, o policial penal havia começado uma briga em um bar quando Gilcimar Honorato tentou argumentar e apaziguar a situação

O policial penal Alessandro Rosas Lopes passou pela primeira audiência de instrução criminal nesta segunda-feira (22), essa audiência serve para apresentar as alegações das partes, diligências e formalidades do processo para o juiz.

Alessandro Rosas Lopes é acusado de matar o vendedor de picolés, Gilcimar Honorato, no dia 12 de dezembro de 2020. De acordo com testemunhas, o policial penal havia começado uma briga em um bar quando Gilcimar Honorato tentou argumentar e apaziguar a situação, foi quando Alessandro foi ao seu carro do outro lado da rua, sacou uma arma e disparou duas vezes contra o vendedor de picolés.

Ainda de acordo com testemunhas, a vítima tentou fugir, mas caiu no meio da rua, o policial penal entrou em seu carro e foi ao encontro de amigos, as testemunhas anotaram a placa do veículo.

O policial penal foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva mantida pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). O processo está agora na mesa do juiz após a primeira audiência de instrução criminal, a próxima audiência está marcada para acontecer no dia 5 de abril e também será de instrução criminal.

