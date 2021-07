Pesquisa Ipea revela que mais de 17 mil trabalhadores no Acre tiveram os contratos suspensos em 2020

Assessoria

Uma pesquisa coordenada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra que no Acre, em 2020, por conta da pandemia da covid-19, 17.259 contratos de trabalho foram suspensos. O período observado vai de 1º de abril a 31 dezembro.

Esses profissionais foram assistidos pelo Programa Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm), no âmbito do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, instituído em 2020 pela Medida Provisória 936, convertida na Lei 14.020, de 6 de julho de 2020 e reinstituído em 2021 pela Medida Provisória 1.045, de 27 de abril de 2021.

O Programa oferece medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (covid-19). O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm) será pago quando houver acordos entre trabalhadores e empregadores nas situações de: redução proporcional de jornada de trabalho e de salário; e suspensão temporária do contrato de trabalho.

Os trabalhadores que tiveram a jornada de trabalho reduzida em 25% foram 3.433. Já os que reduziram pela metade a jornada de trabalho são 7.556. Outros 10.277 tiveram a jornada de trabalho reduzida em 70%. Intermitentes, ou seja, que cessa e recomeça em intervalos são 213 trabalhadores nestas condições.