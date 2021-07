Marcio Bittar critica protestos e alfineta que nenhum governador comprou vacina

O senador Marcio Bittar (MDB) voltou a criticar os protestos que pediram o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, a aceleração da vacinação contra a covid-19 e o aumento do valor e extensão por mais tempo do auxílio emergencial.

O parlamentar apesar ter sofrido boicotes da equipe econômica do governo continua seguindo à risca o estilo de Bolsonaro governar também mirou os governadores. Bittar destaca que “nenhum governador comprou, de fato, vacinas”.

Marcio Bittar classifica quem se posiciona contra o governo federal como políticos de esquerda, hipócritas e ingratos com a bondade do presidente que teria “esparramado mais de 150 milhões de doses de vacina anticovid no país.

Ele destaca que “TODAS as vacinas aplicadas são as que o presidente Jair Messias Bolsonaro comprou e enviou. São tempos difíceis, mas nosso luto não pode ser maior que a esperança de que venceremos esse desafio! Juntos!”