Pesquisa do IBGE mostra que o varejo liderou a receita e geração de emprego no Acre em 2019

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou hoje (29) o resultado da Pesquisa Anual do Comércio (PAC) referente ao ano de 2019 onde aponta que o Comércio Varejista liderou a receita e geração de emprego no Acre.

“No Acre, o setor de comércio ocupou 17.822 pessoas em 2019, registrando, portanto, aumento de 11,9% em relação a 2010 (15.921). Em salários, retiradas e outras remunerações foram pagos R$ 385 milhões, valor que superou o dobro de 2010 (R$ 187 milhões). Em 2019 as empresas comerciais registraram receita bruta de R$ 6,9 bilhões, dos quais R$ 789 milhões foram auferidos no segmento de comércio de veículos, peças e motocicletas; R$ 2,3 bilhões no comércio por atacado; e R$ 3,7 bilhões no comércio varejista”, diz a pesquisa da autarquia.

O Instituto também fez menção aos postos de empregos no estado. “Das 17.822 pessoas ocupadas em empresas comerciais, em 2019, no Acre, a maior parte (13.159 pessoas) estava empregada no comércio varejista, representando 73% do total de trabalhadores do comércio. Já o comércio por atacado ocupou 16,7% desses trabalhadores, significando 2.988 pessoas. O comércio de veículos, peças e motocicletas ocupou 9,4%, ou seja, 1.675 pessoas”, acrescentou a publicação.

O IBGE cita que a “margem de comercialização é definida como a diferença entre a receita líquida de revenda e o custo das mercadorias revendidas” e acrescentou que “Em 2019, no nosso estado, a margem de comercialização totalizou R$ 1,5 bilhão, sendo o comércio varejista responsável pela maior parcela (65,2%), seguido do comércio por atacado (26,4%) e comércio de veículos, peças e motocicletas (8,4%)”.

A PAC

A pesquisa retrata as características estruturais do segmento empresarial da atividade de comércio no Estado com três segmentos: Comércio de veículos, peças e motocicletas; comércio por atacado e comércio varejista. Ela também permite a comparação da estrutura da atividade comercial em pontos diferentes no tempo e identificar mudanças estruturais.

Informações do: AcreNews