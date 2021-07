Secretaria de Saúde do Estado capacita profissionais do Alto e Baixo Acre sobre vigilância de óbitos

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), realizou a capacitação dos novos coordenadores de vigilância epidemiológica das regionais Alto e Baixo Acre, no que diz respeito à vigilância de óbitos, que é o procedimento de investigação das causas de morte perinatal, infantil, materno, mulher com idade fértil e com causa mal definida.

Capacitação tem objetivo de orientar os profissionais sobre a investigação de óbitos. Foto: Odair Leal/Secom

A capacitação foi realizada nesta terça-feira, 27, no Mezanino da Sesacre. De acordo com a responsável pela área técnica, Rener Luciana Maia, a investigação de óbitos é realizada pelos municípios.

“Essa investigação se desenvolve por meio de entrevistas com as famílias, e também no serviço de saúde. É um trabalho de extrema importância, pois uma boa investigação ajuda a compreender os fatores determinantes dos óbitos”, explicou.

Profissionais que participaram da capacitação. Foto: Cedida

Dessa maneira, é possível estabelecer medidas de prevenção e controle, e, além disso, os resultados de uma boa investigação contribuem para a clareza sobre os dados de mortalidade e registro das causas de óbitos.

