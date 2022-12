Pesquisa aponta que 33% dos médicos do país atenderam via teleconsulta

A seleção alviceleste cedeu o empate aos holandedes, após ter colocado 2 a 0 no placar. No entanto, garantiu a vaga nos pênaltis

A Argentina de Messi está na semifinal da Copa no Catar. A alviceleste mandou a Holanda de volta para casa, mas sofreu muito para alcançar o feito. Após ter colocado dois gols à frente no placar, a seleção laranja empatou, e a vaga só foi alcançada nos pênaltis.

Com isso, a América do Sul volta a ter um representante nas semis, após ter passado em branco na Copa da Rússia, em 2018. Os gols da partida foram anotados pelo lateral-direito Molina e por Lionel Messi, para a Argentina, e por Weghorst, duas vezes, para a Holanda.

O jogo

Até a metade da primeira etapa, foram pouco oss lances relevantes para tirar o 0 a 0 do placar. Ambas as equipes rodeavam a área adversária, mas sem conseguir levar perigo aos gols defendidos por Noppert e Emiliano Martínez.

A primeira finalização saiu dos pés de Lionel Messi, aos 21 minutos. O atacante recebeu na entrada da grande área e soltou a bomba. A bola disparou acima da meta holandesa.

A resposta da seleção laranja não demorou. Em boa troca de passes, Memphis deixou para Bergwijn, que chutou de média distância para fora do gol.

Mas a Argentina tem Messi, e o cara é fora de série! O camisa 10 da alviceleste recebeu a bola na intremediária e escancarou a defesa holandesa com apenas um toque, que deixou Molina cara a cara com Noppert. Com um toque sutil, o lateral-direiro abriu o placar do jogo.

Segundo tempo

A Argentina iniciou o segundo tempo de forma tranquila, com trocas de passes que visavam a tirar as chances da Holanda de igualar o placar.

E lembra o Messi? A primeira grande chance da etapa final também veio com o craque. Derrubado próximo ao canto esquerdo da grande área, ele mesmo foi para a cobrança. Na batida, a bola passou rente ao travessão.

E foi na bola parada que saiu o segundo gol argentino. Acuña foi derrubado na área por Dumfries, e o juiz marcou pênalti. Messi botou a bola na marca da cal e estufou a rede: Argentina 2 x 0 Holanda.

No entanto, aos 37, a Holanda acordou na Copa do Mundo e encostou a Argentina no placar. Weghorst aproveitou um cruzamento vindo da esquerda e cabeceou no cantinho da meta de Emiliano Martínez: 2 a 1.

Nos minutos finais, cenas lamentáveis: Paredes abriu a caixa de ferramentas, deu dois carrinhos seguidos no meio campo e ainda chutou a bola contra o banco de reservas holandês. Geral levantou para acertar as contas com o Argentino, que caiu antes da confusão generalizada. Felizmente, parou por aí.

A pressão holandesa continuou e deu resultado! Numa cobraça de falta, no último lance da etapa final, Berghuis optou por rolar rasteiro para Weghorst, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo da rede. Empate épico da Holanda!

Prorrogação

Nos primeiros minutos do tempo extra, era perceptível o abatimento da equipe alviceleste. Apesar de continuarem com a posse de bola, Messi e companhia levavam pouco perigo à meta holandesa. As duas equipes praticamente deixaram o tempo passar e o placar passou em branco no fim do primeiro tempo.

Na etapa seguinte, a Argentina quase voltou a tirar a igualdade do placar. Lautaro Martínez recebeu na grande área e soltou a bomba. A bola desviou em Van Dijk e saiu para o escanteio.

Pouco tempo depois, nova chegada da alviceleste. Enzo Fernández soltou a canhota, que passou rente à trave holandesa.

O gol argentino parecia amadurecer. Chutes de Messi e Di María provocaram perigo, mas foi o volante Enzo Fernández quem quase decidiu, com um balaço da intermediária, que explodiu na trave.

Mas nada feito: as quartas de final entre a Holanda e a Argentina seria decidida nas penalidades!

Pênaltis

Van Dijk abriu a série de cobranças, e Emiliano Martínez defendeu. Messi guardou o dele e, na segunda cobrança holandesa, o goleiro argentino brilhou de novo, ao defender o chute de Berghuis.

Nas últimas cobranças, todos converteram, e sobrou para Enzo Fernández o chute derradeiro. Mas o argentino errou! Era a hora de a Holanda tentar a igualdade, com Luuk de Jong, que converteu.

A cobrança derradeira saiu dos pés de Lautaro Martínez, que estufou a rede e levou a Argentina a uma das semifinais da Copa no Catar!

Próximo jogo

Classificada, a Argentina terá pela frente a Croácia, que mais cedo eliminou o Brasil da Copa do Catar. O jogo acontece na próxima terça-feira, às 16h (horário de Brasília), também no Estádio Nacional de Lusail.

Ficha técnica

HOLANDA X ARGENTINA

Data e horário: 9 de dezembro de 2022, às 16h

Local: Estádio Nacional de Lusail, no Catar

Arbitragem: Antonio Mateu (Espanha)

Assistentes: Pau Cebrian (Espanha) e Roberto Diaz (Espanha)

VAR: Alejandro Hernandez (Espanha)

Gols: Molina (Argentina), aos 34′ do 1º T; Messi (Argentina), aos 27′ do 2º T; Weghorst (Holanda), aos 37′ do 2º T; Weghorst (Holanda), aos 55′ do 2º T

Cartões amarelos: Timber (Holanda), aos 43′ do 1º T; Cristian Romero (Argentina), aos 44′ do 1º T; Weghorst (Holanda), aos 46′ do 1º T; Emiliano Martínez (Argentina), aos 30′ do 2º T; Luuk de Jong (Holanda), aos 30′ do 2º T; Lisandro Martínez (Argentina), aos 33′ do 2º T; Berghuis (Holanda), aos 42′ do 2º T; Paredes (Argentina), aos 44′ do 2º T; Otamendi (Argentina), aos 56′ do 2º T, Bergwijn (Holanda), aos 57′ do 2º T; Montiel (Argentina), aos 3′ do 2º T (P); Pezzella (Argentina), aos 6′ do 2º T (P); Lang (Holanda), nos pênaltis

HOLANDA: Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Roon (Koopmeiners), Frenkie de Jong, Gakpo (Lang), Blind (Luuk de Jong); Bergwijn (Berghuis), Memphis Depay (Weghorst). Técnico: Louis van Gaal

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Cristian Romero (Pezzella), Otamendi, Lisandro Martínez (Di María); Molina (Montiel), Enzo Fernández, De Paul (Paredes), Mac Allister, Acuña; Messi, Julián Álvarez (Lautaro Martínez). Técnico: Lionel Scaloni

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários