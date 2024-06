Perícia verifica empréstimo irregular à empresa da 777 e inconsistências nas contas da SAF do Vasco

Gazeta Esportiva

O Flamengo mostrou força mesmo com vários desfalques e venceu por 2 a 1 o Grêmio, nesta quinta-feira, no Maracanã. Com o resultado, o Rubro-Negro carioca chegou aos 17 pontos e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Já os gaúchos seguem com apenas seis, na 13ª colocação, mas com dois jogos a menos que as demais equipes.

O Flamengo abriu o placar no fim do primeiro tempo, com Luiz Araújo. O mesmo atacante ampliou o marcador para os rubro-negros na etapa final. Nos acréscimos, Edenílson diminuiu para o Grêmio.

Na próxima rodada, os comandados do técnico Tite viajam para enfrentar o Athletico-PR, em Curitiba, às 16 horas (de Brasília) deste domingo. No mesmo dia, o Grêmio encara o Botafogo, em Cariacica, às 18h30.