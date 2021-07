‘Pelada dos Amigos’ completa 23 anos de encontro entre amigos na fronteira do Acre

Durante a tarde desta sexta-feira, dia 30, um grupo de amigos das cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, se reuniram para participar de um encontro que vem acontecendo a quase duas décadas e meia.

Segundo Reginaldo, atual presidente do grupo batizado como “Pelada dos Amigos”, organizou um pequeno torneiro para comemorar 23 anos de encontro entre amigos, para ‘bater uma pelada’ uma vez por semana.

Os amigos, todos acima dos 38 anos de idade são devidamente registrados e ajudam o grupo, sendo uma das regras básicas, praticar esporte regularmente. São empresários, médicos, professores, funcionários públicos, vereadores, policiais da ativa ou da reserva, entre outros que sempre se reúnem.

Segundo um dos fazem parte da diretoria do clube, destacou que entre os participantes que estão sempre praticando esporte, nenhum foi contaminado. Neste ano, para celebrar mais um ano, além do pequeno campeonato, haverá um baile com a participação dos integrantes com suas famílias que acontecerá em Epitaciolândia neste sábado, dia 31, no Buffet Art e Eventos.

Reginaldo agradece o apoio incondicional das prefeituras de Brasiléia e Epitaciolândia, que vem cedendo os campos de futebol para o encontro, além de outros apoios como a do ex-jogador Gatty Rivero, que atuou na Bolívia em grandes times e seleção do País.

Para quem quiser participar, os encontros sempre acontecem às sextas-feiras. No período de inverno, as peladas são no estádio de Epitaciolândia e no verão em Brasiléia.