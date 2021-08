Ladrões arrombam loja na madrugada em Epitaciolândia

Da redação com colaboração de Jonys Davis

Na madrugada deste sábado, 31, uma loja de bijuterias foi invadida no município de Epitaciolândia por volta das 01h00. Moradores que residem nas proximidades relataram ter ouvido o barulho do estrondo no momento exato do arrombamento e de imediato acionaram a policia.

Ainda não se sabe ao certo o valor total do prejuízo, mas foram relatado a ausência de dois relógios de marca e algumas semi-joias. Moradores que residem próximo a loja, acreditam que não houve mais furtos devido o barulho no momento do arrombamento, que poderá ter feito com que os bandidos fossem mais ágeis para não ser pego em flagrante.

Os proprietários da loja pediram para não serem identificados. O caso foi registrado na Delegacia de Epitaciolândia.