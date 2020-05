Em 24 horas, foram confirmadas mais 751 novas mortes. É o maior número diário incluído no balanço desde o começo da circulação do Sars-Cov-2 no Brasil.

G1 e CNN - São Paulo

O Brasil ultrapassou nesta sexta-feira (8) a marca de 700 mortes confirmadas por COVID-19 em um único dia, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde.

O país confirmou 751 mortes e 10.222 novos casos, chegando a um total de 9.897 mortes relacionadas à doença e 145.328 casos do novo coronavírus.

O estado com o maior número de casos é São Paulo, com 41.830 casos confirmados e 3.416 mortes. Na sequência, aparecem o Rio de Janeiro (15.741 casos e 1.503 mortes), o Ceará (14.956 casos e 966 mortes), Pernambuco (11.587 casos e 927 mortes) e Amazonas (10.727 casos e 874 mortes).

Metodologia

Os números divulgados diariamente pelo Ministério da Saúde refletem os casos registrados entre os boletins pelas secretarias estaduais de Saúde, independentemente da data em que tenham ocorrido. Estimativas recentes mostram que as mortes podem levar mais de um mês para serem inseridas.

Oscilações nos números também são influenciadas por outros dois fatores: a capacidade de testagem e a própria rotina de trabalho das secretarias. De acordo com a pasta, os números podem ser influenciados pela resolução concentrada de diagnósticos e por feriados e finais de semana, que influenciam a equipe disponível para que as secretarias processem as informações.

Caminho até as 9 mil mortes

O caminho diário até o Brasil ultrapassar a marca de 9 mil mortes começou em 17 de março. Pouco tempo depois, no dia 26 – 1 mês após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no país -, 77 pessoas já haviam morrido.

Naquele dia, 20 pessoas morreram. Dois dias depois (28/3), o Brasil ultrapassou a marca das 100 mortes, com 114 óbitos confirmados. Em 10 de abril, o país passou mil mortes pela Covid-19 (1.056). Um mês após a primeira morte registrada, em 17 de abril, o Brasil passou de 2 mil mortes (2.141). Em 26 de abril, 2 meses após o primeiro caso confirmado,o Brasil tinha 4.205 mortes pela Covid.

Um dado a se observar é a velocidade em que 1 mil mortes passaram a ser registradas: desde a primeira a mil, foram 24 dias, mas de 8 a 9 mil, apenas um dia.

