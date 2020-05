Defesa de Quenisson Silva afirmou que vai entrar com um segundo pedido na Câmara Criminal. Policial está preso por ter matado a companheira, Erlane Cristina de Matos. Por Aline Nascimento A Justiça do Acre negou um pedido de liberdade feito pela defesa do policial penal Quenisson Silva de Souza, preso por matar a companheira, Erlane Cristina de Matos, de 35 anos, com um tiro na cabeça em março deste ano. O casal brigou depois de chegar da casa de um amigo. O sobrinho de Erlane, de 13 anos, que estava passando uma temporada com o casal, ouviu a briga e é testemunha no processo. O acusado foi denunciado pelo Ministério Público do Acre (MP-AC) à Justiça pelo crime de feminicídio. O pedido de soltura de Silva foi negado pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco. ________________ O advogado do policial, Maxsuel Maia, disse que vai entrar com um novo pedido de soltura para o cliente na próxima semana na Câmara Criminal. Segundo ele, o cliente atende os requisitos necessários para aguardar a conclusão do processo em liberdade. ________________ “Tivemos o pedido de revogação negado pela juíza de primeiro grau. Nos próximos dias impetraremos um Habeas Corpus junto à Câmara Criminal, por entender que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Meu cliente não representa risco algum à ordem pública, nem à instrução do processo, além de ser primário, servidor público há mais de dez anos, e possuir residência fixa”, argumentou. O policial está preso no Complexo Prisional Francisco d’Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, desde o dia do crime. Ele chegou a ser internado no Hospital de Saúde Mental (Hosmac), mas a Justiça determinou que ele voltasse ao presídio.

Decisão

Outro argumento levantado pela defesa de Silva para a soltura foi a pandemia de Covid-19. O Acre já registrou uma morte de preso dentro de uma unidade prisional e tem mais de 40 em monitoramento com sintomas da doença.

Porém, na decisão, a juíza Luana Campos frisou que o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) tem tomado todas as medidas para evitar a proliferação do novo coronavírus nas unidades.

“Desta forma, convicta de que o processo está tramitando em prazo razoável, que não há elementos novos suficientes para afastar a necessidade da medida cautelar, bem como não verifico qualquer ilegalidade na prisão cautelar, indefiro a pretensão da revogação da prisão preventiva de Quenisson Silva de Souza”, pontuou a magistrada.

Crime

O policial penal Quenison Silva de Souza foi preso e indiciado por feminicídio por matar a companheira, Erlane Cristina de Matos, de 35 anos, com um tiro na cabeça. O crime ocorreu na noite de 11 de março na casa do casal no bairro Estação Experimental, na capital acreana.

À polícia, Souza afirmou que o tiro foi acidental. Dois dias após o crime, ele deu entrada no Hosmac. Em ofício destinado à Justiça, o Iapen justificava a internação do policial apenas por “necessidades psicológicas”, sem detalhar. Mas, a Justiça determinou que ele fosse recolhido novamente no presídio.

A reportagem teve acesso a um relatório psicossocial feito por uma psicóloga do Tribunal de Justiça, que aponta que:

“Seus sentimentos são de intensa dor e arrependimento no que diz respeito ao ocorrido. Se sente culpado e em extrema vergonha perante sua família e seus amigos. Não consegue aceitar que uma tragédia como essa teve sua pessoa como responsável, pois sempre foi muito responsável com sua arma e com suas obrigações de esposa e pai de família.”

