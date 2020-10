Em seu primeiro pronunciamento na Assembleia Legislativa do Acre, o deputado do PV, Pedro Longo, agradeceu a acolhida de seus colegas e reafirmou que entra no Parlamento “pela porta da frente” porque não foi parte do processo que resultou na cassação de Doutora Juliana.

Ele se declarou favorável às lutas do povo de Xapuri, onde atuou por três anos como juiz. “Xapuri precisa de uma redenção”, disse, referindo-se às obras de mobilidade.

Sobre o cartão Avancard, Longo disse que pedirá à equipe para analisar a situação de modo que ele possa atuar da melhor forma.

