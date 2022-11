Patrick Dadalto, o palhaço que viaja por todo o Brasil, faz a alegria de crianças em Xapuri

O pai da criança já possui passagens pela polícia

Uma criança de 10 anos que estava sendo mantida em cárcere privado e sendo agredida pelo pai, foi resgatada na segunda-feira (14) no município de Cruzeiro do Sul. A denúncia chegou ao conselho tutelar que junto a policia foi ao local e conseguiram fazer o resgate da criança, que é natural de Rondônia e estava no município há 2 meses.

O tenente Robson Melo, da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, falou sobre a chegada dos agentes no local. “Chegamos ao local, foi feito o cerco e após o cerco conseguimos capturar o indivíduo acusado. Já nas conversas com a criança foi visualizado hematomas, a boca estava cortada, a criança acabou pior confessar as práticas ilegais que estavam sendo cometidas. A policia fez a prisão, encaminhou até a delegacia, a criança ficou sob cuidados do conselho tutelar para que ela venha conseguir ser amparada pelo estado”, disse.

O conselho tutelar encontrou a mãe da criança e ela informou que o pai já tem varias passagens pela policia, saiu de Rondônia sem autorização da mãe, e ela estava há dois meses sem ter notícias do filho, inclusive já tinha acionado a polícia e aguardava respostas sobre o paradeiro da criança.

A conselheira tutelar que se dirigiu ao local para o resgate disse que as informações da denúncia foram confirmadas ao verem a criança. “No domingom (13) a gente recebeu as informações que tinha essa criança vivendo em cárcere privado e sendo espancada pelo próprio genitor. A gente pediu apoio da Polícia Militar, e quando a gente chegou lá realmente tudo que estava nas informações era verdade. A criança muito mal tratada, espancada”, disse.

A criança foi submetida a exames e o médico legista confirmou que ela não sofreu abuso sexual, agora ela se encontra em um abrigo aguardando a mãe que vem de Rondônia para buscá-la.

