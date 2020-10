A jovem Jaqueline morreu no Pronto-Socorro de Rio Branco na madrugada de sábado (10). O motorista, que não tinha habilitação foi solto no mesmo dia

Tonini disse que o procedimento já foi concluído e o pastor foi indiciado pelos crimes de homicídio culposo, lesão corporal culposa – ambos os crimes agravados por ele não ter habilitação e não ter prestado socorro – e por fugir do local do acidente.

“Todo procedimento foi concluído, foi feita perícia nos veículos. Ele não estava embriagado porque ia para o culto e foi para o culto após atropelar as vítimas. Na verdade, ele tentou esconder e disse que ficou com peso na consciência e foi orar a Deus. Mas, não teve coragem de se apresentar à polícia”, disse.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) informou que quando chegou no local observou os vestígios do acidente e, com apoio da Polícia Militar, foi em busca do condutor do carro.