O Instituto Haverroth de Política, Estatística e Comunicação, de Porto Velho (RO), também divulgou neste domingo, 11, a pesquisa que avalia a atuação da prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB), do governador Gladson Cameli (afastado do Progressistas) e do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

De acordo com o levantamento realizado em Rio Branco, 29,1% consideram a gestão de Neri ótimo/bom, sendo 5,5% ótimo e 23,6% bom. 35,2% consideram regular e ruim/péssimo foi assinalado por 28%, sendo 9,6% ruim e 18,4% péssimo. Não souberam responder registrou 7,7%.

Já com relação a avaliação de Cameli, 41,8% consideram sua gestão ótimo/bom, sendo 9,3% ótimo e 32,5% bom. 34% consideram regular e péssimo/ruim registrou 20,7%, sendo 11,4% péssimo e 9.3% ruim. Não souberam responder registrou 3,5%.

O governo de Bolsonaro também foi avaliado pelos acreanos da capital. Segundo o estudo, 50,2% consideram a atuação do presidente ótimo/bom, sendo 27% ótimo e 23,2% bom. 26,3% consideram regular, porém ruim/péssimo somou 22,8%, sendo péssimo 15,2% e ruim 7,6%. Não soube responder registrou 0,7%.

A pesquisa realizou 620 entrevistas em Rio Branco e foi produzida entre os dias 5 e 8 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre sob o número AC-06579/2020.

