Um homem foi preso na noite de sexta-feira (9) suspeito de manter passageiros de uma balsa reféns durante um assalto em uma embarcação que estava ancorada no porto em Cruzeiro do Sul, no interior do estado.

A Polícia Militar foi acionada e os reféns encontrados em um dos cômodos do barco com pés e mãos amarrados.