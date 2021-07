Parceria entre Acre e União levou mais de 10 cursos de graduação ao interior pelo EAD

A parceria entre a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e a Universidade Aberta do Brasil (UAB) está levando ensino superior à distância aos oitos polos localizados nos municípios de Rio Branco, Brasiléia, Xapuri, Sena Madureira, Acrelândia, Tarauacá, Feijó e Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

A iniciativa só foi possível graças ao apoio da Coordenação e Aperfeiçoamento de Ensino Superior (CAPES), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), Brasília, em parceria com o governo do Acre.

Em 2020, durante a pandemia, a UAB/SEE ofereceu dez graduações e seis cursos de aperfeiçoamento. Com isso, o Estado tem dado um salto qualitativo e quantitativo aperfeiçoando seus quadros de docentes.

O projeto faz parte do Departamento de Formação e Assistência Educacional da (SEE/DEFAE), sob a responsabilidade da professora Lídia Maria Cavalcante Lima, através da Divisão de Ensino Superior (DIES), que realiza acompanhamento com suporte logístico e pedagógico aos cursos pactuados e ofertados com as Instituições de Ensino Superior (IES).