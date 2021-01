Um jovem identificado apenas como Rafael sofreu um acidente ao pular da própria motocicleta que estava em movimento, na tarde desta segunda-feira (4), no bairro Hermínio Melo, em Xapuri, no interior do Acre.

A vítima relatou que estava saindo da casa de um tio e enquanto dirigia percebeu um curto-circuito e um incêndio em fios de alta tensão. Os fios acabaram enrolando na moto do jovem, que resolveu pular do veículo para não ser eletrocutado.

O rapaz ficou apenas com escoriações, mas a moto bateu violentamente contra o asfalto e teve várias partes danificadas. O Policiamento de Trânsito foi acionado e esteve para isolar a área para o trabalho da perícia.

Comentários