Junto há mais de 4 anos, o casal de jovens médicos Guilherme Augusto Piassa, de 30 anos, e Bruna Pereira Farias, de 29, tem uma rotina um tanto pesada para conciliar o trabalho e o relacionamento. Mas, há cerca de três meses, o desafio ficou ainda maior já que os dois estão na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus.

E o Dia dos Namorados, comemorado nesta sexta-feira (12), vai ser de plantão no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Rio Branco, assim como foi no ano passado. Porém, o médico garante que a data não vai passar em branco e eles vão comemorar no sábado (13), que é quando vão estar de folga.

“A gente tenta fazer com que cada dia que a gente consegue ficar junto seja especial. Essa semana, por exemplo, só vamos ficar juntos no sábado à noite. Então, nosso Dia dos Namorados vai ser no sábado. O sentimento de não poder comemorar no dia é um pouco frustrante, mas estar junto nesses momentos, mesmo que fora de casa tentando ajudar os outros, acho que é maior. Meu maior presente é ter uma companheira de vida do lado”, disse Piassa.