O Governo de Pando, após reunião para avaliar a situação sanitária e apesar do risco da presença da nova cepa do Brasil, decidiu não fechar as fronteiras com o país vizinho pelo Acre e vai tomar algumas medidas até 15 de abril.

A governadora Paola Terrazas, em entrevista coletiva, anunciou em reunião do Comitê Departamental de Emergências, decidiram não fechar o trânsito entre Brasil e Bolívia, o cronograma de circulação de pedestres e veículos é mantido das 5 da manhã às 22 horas. De Segunda à domingo; Horário de trabalho das 7h00 às 13h00 e proibidas atividades não urgentes.

Paralelamente, uma agência de aviação divulgou um comunicado anunciando que a partir desta quarta-feira (31) um teste laboratorial será obrigatório para viajar.

Foi informado pela agência de viagem que, de acordo com as disposições emanadas do COED-Pando, de 31 de março à 15 de abril desta gestão, todos os passageiros que entrem no estado de Pando, devem apresentar a PCR ou teste antigênico nasal negativo realizado no prazo de 72 horas antes do voo.

O alerta surgiu em decorrência de casos suspeitos da presença da cepa brasileira na região leste do País.

Em Santa Cruz, nas últimas horas um suposto portador da nova variante teria chegado ao departamento de Santa Cruz vindo do Brasil, após sua chegada participou de uma festa em uma “pista de boliche”.

