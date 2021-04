Com o Acre ainda vivendo o momento mais difícil da pandemia de Covid-19, as medidas de contenção adotadas pelo governo do Estado que abrangem o fechamento das atividades não essenciais serão adotadas no feriado da Semana Santa, no período que inclui sexta, sábado e domingo, de 2 a 4 de março. O ponto facultativo da quinta-feira, 1º, foi revogado.

Comentários